  2. দেশজুড়ে

নামজারির নামে ২০ হাজার টাকা ঘুস, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
নামজারির নামে ২০ হাজার টাকা ঘুস, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কারাদণ্ড

মাদারীপুরের শিবচরে জমির নামজারি করতে ২০ হাজার টাকা ঘুস নেওয়ার অপরাধে এক আউটসোর্সিং পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে শিবচর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাইয়েখা সুলতানা এই দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই পরিচ্ছন্নতা কর্মীর নাম নোয়াব আলী (৪৭)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, শিবচর উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে আসেন এক নারী। তার কাছ থেকে জমির নামজারি করার জন্য নোয়াব আলী (৪৭) নামে এক আউটসোর্সিং পরিচ্ছন্নতাকর্মী ২০ হাজার টাকা ঘুস দাবি করেন। পরে সেই টাকা দেন ওই নারী। কিন্তু জমির নামজারি বিলম্ব হওয়ায় বিষয়টি উপজেলা ভূমি সহকারী কমিশনারকে অবহিত করেন। পরে নোয়ার আলীকে কার্যালয়ে হাজির করা হলে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে সাজা দেওয়া হয়।

শিবচর উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইয়েখা সুলতানা বলেন, নোয়াব আলী যে কাজটি করেছে সেটি খুবই অন্যায়। ভুক্তভোগীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে সাজা দেওয়া হয়।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।