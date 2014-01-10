বাসিন্দাদের তেহরান ছাড়ার নির্দেশ ইরান সরকারের

প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাসিন্দাদের তেহরান ছাড়ার নির্দেশ ইরান সরকারের/ ছবি: আইআরএনএ

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার মুখে তেহরানের বাসিন্দাদের শহর ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ইরান সরকার। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নাগরিকদের ‘শান্তি বজায় রেখে সম্ভব হলে অন্য শহর ও এলাকায় যাত্রা করার চেষ্টা করতে হবে।’

নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও নির্দেশনা জারি করা হবে।

এর আগে শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ভোরে পূর্বঘোষণা ছাড়াই ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। তেহরানে দফায় দফায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। হামলার পর ইসরায়েল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।

হামলার সময় ইসরায়েলি বাহিনী দেশটির নাগরিকদের সুরক্ষিত স্থানের কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দেয়। তারা জানিয়েছে, সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আশঙ্কায় জনগণকে প্রস্তুত রাখতে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, হামলায় ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর গোয়েন্দা অধিদপ্তরসহ তেহরানের কেন্দ্রীয় অংশের কয়েকটি স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। হামলার পর ইরান তাদের আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করেছে।

একজন ইসরায়েলি নিরাপত্তা কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, এ সামরিক অভিযান কয়েক মাস ধরে পরিকল্পিত ছিল এবং কয়েক সপ্তাহ আগেই এর সময় নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিরক্ষা সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘শিল্ড অব জুডাহ’ নামের এই অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য হলো ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য হুমকি দূর করা, বিশেষ করে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও মানববিহীন আকাশযানের ঘাঁটিগুলো লক্ষ্যবস্তু করা।

সূত্র: আল-জাজিরা
