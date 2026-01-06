  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে খালেদা জিয়ার দোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার পর ঢাকার বাইরে প্রথম সফরে বের হচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামী রোববার (১১ জানুয়ারি) সড়কপথে বগুড়া যাওয়ার পথে তিনি সিরাজগঞ্জে জেলা বিএনপি আয়োজিত এক দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে অংশ নেবেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু।

তিনি জানান, রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্পপার্ক এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। তারেক রহমান এই মাহফিলে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

সাইদুর রহমান বাচ্চু আরও বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশের বাইরে থেকেও রাষ্ট্র মেরামত নিয়ে পরিকল্পনা করেন। রাষ্ট্র মেরামতের কথা তিনি প্রতিনিয়তই নতুনভাবে, নতুন আঙ্গিকে বিভিন্ন মহলে বলছেন। আমরা আশা করি, মানুষ যদি ভোটের মাধ্যমে বিএনপির পক্ষে রায় দেয়, নিশ্চয়ই তারেক রহমান সিরাজগঞ্জসহ দেশের মানুষের কল্যাণে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবেন।

এদিকে তারেক রহমান লন্ডনে প্রায় দেড় যুগের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার পর এটাই ঢাকার বাইরে তার প্রথম সফর। এতে সিরাজগঞ্জের জাতীয়তাবাদী মানুষের চোখে শুধু আনন্দ নয়, হৃদয়ে জমে আছে আশার আলো। দীর্ঘ দেড় যুগের বঞ্চনা, থেমে থাকা উন্নয়ন, আর উপেক্ষার ক্ষত মুছে যাওয়ার প্রতীক্ষায় পুরো সিরাজগঞ্জবাসী। ঢাকার বাইরে সিরাজগঞ্জেই তারেক রহমানের প্রথম সফর হতে যাচ্ছে বলে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে।

