বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় জরিমানা ৩৫ হাজার

বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় জরিমানা ৩৫ হাজার
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করায় দুই ব্যবসায়ীকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে ও সন্ধ্যায় চৌরাস্তা ও কেন্দুরবাগ বাজারে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।
অভিযানে পাইকারি গ্যাস সিলিন্ডার এক হাজার ৩২৩ টাকার স্থলে এক হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি করায় মৃত আব্দুল গোফরানের ছেলে লোকমান হোসেনকে (৫৫) ২৫ হাজার টাকা এবং গ্যাস সিলিন্ডারের মূল তালিক প্রদর্শন না করায় ও ক্রয়ের রসিদ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কোরবান আলীর ছেলে আব্দুল হককে (৪২) ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহাদাত হোসেন। তিনি অভিযানের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন জাগো বলেন, এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং অতিরিক্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এতে বেশি দামে বিক্রিসহ নানা অসংগতি পাওয়ায় দুই ব্যবসায়ীকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করে সতর্ক করা হয়েছে।
অভিযানে বেগমগঞ্জ মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কবির হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর