বগুড়ায় গণভোট-নির্বাচনের বার্তা নিয়ে ‘ভোটের গাড়ি’, উৎসুক জনতার ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০১:৩৬ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় এক ব্যতিক্রমী আয়োজন সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ‘দেশের চাবি আপনার হাতে’-এই স্লোগান নিয়ে সাতমাথার জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে হাজির হয় প্রচারণামূলক ‘ভোটের গাড়ি’। সন্ধ্যা সাতটা থেকে টানা তিন ঘণ্টা সেখানে গণভোট ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে একই দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে—একটি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং অন্যটি ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণভোট। এই জোড়া ভোট সম্পর্কে দেশজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ১০টি বিশেষ সুপার ক্যারাভান বা ‘ভোটের গাড়ি’ সারাদেশে সফর করছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বড় পর্দায় প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং নতুন বাংলাদেশে ভোটাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে। প্রচারণায় আবরার ফাহাদ ও ফেলানী হত্যাকাণ্ডের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ বার্তা এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের বিষয়গুলো দর্শকদের জানানো হয়।

ভোটের গাড়ি থেকে প্রচার করা বার্তায় বলা হয়, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা একই সঙ্গে দুটি ব্যালট পাবেন। একটিতে তারা তাদের পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, আর অন্যটিতে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ ভোট দেবেন।

সাতমাথায় প্রদর্শনী দেখতে আসা সরকারি আজিজুল হক কলেজের শিক্ষার্থী জুনায়েদ হাসান বলেন, জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রদর্শনী দেখাটা একটা অন্যরকম অনুভূতি। গণভোট আর সংসদ নির্বাচন কেন একই দিনে এবং কীভাবে হবে, সে বিষয়ে অনেক স্বচ্ছ ধারণা পেলাম।

এর আগে গত ২২ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এই ‘ভোটের গাড়ি’র দেশব্যাপী সফরের উদ্বোধন করেন। ঢাকার সেই উদ্বোধনী বার্তাকেই এখন জেলা শহরগুলোতে পৌঁছে দিচ্ছে ভ্রাম্যমাণ এই প্রচার বহর।

