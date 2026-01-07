দৌলতদিয়ায় যৌনপল্লী থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার

দৌলতদিয়ায় যৌনপল্লী থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া যৌনপল্লী থেকে মো. আজমীর আলম (৫০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকালে গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশ তার মরদেহটি উদ্ধার করে।
মৃত আজমীর আলম গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার দিগনগর এলাকায় সোর্দি মাতুব্বর বাড়ি গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন মিয়ার ছেলে।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, অতিরিক্ত যৌন উত্তেজক ওষুধ সেবনের ফলে স্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হতে পারে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) ভোর রাত আনুমানিক ৪টার দিকে আজমীর আলম দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর হাজরার বাড়ীর এক যৌনকর্মীর কক্ষে প্রবেশ করেন। সেখানে কিছু সময় অবস্থান করার পর ভোর পৌনে ৫টার দিকে তিনি ওই যৌনকর্মীকে একটি সিগারেট আনতে বাইরে পাঠান। সে বাইরে থেকে সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে কক্ষে প্রবেশ করে তাকে ডাকাডাকি করলে কোনো সাড়া পাননি। তখন তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। পরে খবর পেয়ে গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেন।
গোয়ালন্দঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত যৌন উত্তেজক ওষুধ সেবনের ফলে স্ট্রোক করে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তারপরও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম