চাঁদপুরে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার চান্দ্রা বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন চাঁদপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান।
অভিযান চলাকালে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ছাড়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রির অপরাধে চিটাগং বেকারিকে ২০ হাজার টাকা এবং একই অপরাধে স্বাদ বেকারিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের দায়ে আদর্শ ফার্মেসিকে ৩০ হাজার টাকা, মেসার্স শাহা মেডিকেল হলকে ২০ হাজার টাকা এবং বেঙ্গল মেডিকেল হলকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
চাঁদপুর জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, অভিযানের অংশ হিসেবে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করা হয়। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট ও পাম্পলেট বিতরণ করা হয় এবং ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সতর্ক করা হয়।
এ সময় জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর মো. নজরুল ইসলাম এবং যৌথ বাহিনীর একটি টিম অভিযানে সার্বিক ভাবে সহায়তা প্রদান করেন।
