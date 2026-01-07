গাজীপুর
এনসিপি-ইসলামী আন্দোলনের অর্ধশত নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান
গাজীপুরের শ্রীপুরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ২ নেতাসহ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ও অর্ধশত নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তায় কেওয়া তমির উদ্দিন আলিম মাদরাসার বেগম আয়েশা অডিটরিয়ামে কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক ও গাজীপুর-৩ সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর হাতে ফুল দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন।
জাতীয় নাগরিক পার্টির গাজীপুর জেলার সংগঠক আল্পনা আক্তার ছোঁয়া, সদস্য কাইফাত মোড়ল, শরিফুল ইসলাম, ওয়াসিম আকরাম, জাতীয় শ্রমিক শক্তির সংগঠক নাইম মিয়া, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সাদিকুর রহমান, মুক্তা, হাবিবাসহ জাতীয় নাগরিক পার্টি ও দলটির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের ৫৫ জন নেতাকর্মী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শ্রীপুর উপজেলা শাখার যুগ্ন আহ্বায়ক হাফেজ আবদুল আজিজ বিএনপিতে যোগ দেন।
শ্রীপুর উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এসএম মাহফুল হাসান হান্নান বলেন, জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে এনসিপির জোট করার কারণে এনসিপির এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বিএনপিতে যোগদান করেছেন।
এনসিপির নেতাকর্মীরা তাকে জানিয়েছে, স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ছাত্রজনতা ও নেতাকর্মীদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না। তাই তারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।
শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকারের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারীর সঞ্চালনায় বিএনপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- কেন্দ্রীয় ওলামা দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব রুহুল আমিন, শ্রীপুর পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বেপারী, যুগ্ন আহ্বায়ক অ্যাড. আহসান কবির, উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এসএম মাহফুল হাসান হান্নান, শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাইফুল হক মোল্লা, শরিফ মাহমুদ সিদ্দিকী, শাহজাহান সজল, বিল্লাল হোসেন, রেজাউল করিম খোকন, গাজীপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক এসএম আবুল কালাম আজাদ, শ্রীপুর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জিয়াউল করিম রিফাত, শ্রীপুর পৌর ছাত্রদল সভাপতি মামুন আকন, সদস্য সচিব আজিজুল হক রাজন প্রমুখ।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/এএসএম