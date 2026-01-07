সিরাজগঞ্জে সাত ইটভাটা মালিককে ১১ লাখ টাকা জরিমানা
সিরাজগঞ্জে অভিযান চালিয়ে ছয়টি ইটভাটা মালিককে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রায়গঞ্জ উপজেলার ভূইয়াগাঁতী এলাকার মেসার্স এস অ্যান্ড বি নামক একটি ইটভাটার চিমনি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব জরিমানা আদায় করা হয়।
সিরাজগঞ্জ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তুহিন আলম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের বিভিন্ন ধারায় এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের বগুড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নীলুফা ইয়াসমিন।
আদালত সূত্র জানায়, অভিযান চালিয়ে উল্লাপাড়া উপজেলার পাঁচলিয়া গ্রামের মেসার্স নয়ন ব্রিকসকে দুই লাখ, হাটিকুমরুল এলাকার মেসার্স যমুনা ব্রিকসকে তিন লাখ, ধোপাকান্দি এলাকার মেসার্স শাপলা ব্রিকসকে দেড় লাখ, রায়গঞ্জ উপজেলার দত্তকুশা গ্রামের মেসার্স তন্ময় ব্রিকসকে তিন লাখ, ঘুড়কা এলাকার মেসার্স উজ্জ্বল ব্রিকসকে ৫০ হাজার ও মেসার্স কেয়া ব্রিকসকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক শাহিন আলম, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
