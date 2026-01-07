  2. দেশজুড়ে

বিএনপির সঙ্গে জোটকেন্দ্রিক পথ চলা শুধু নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়

প্রকাশিত: ০৬:১৭ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যে নির্বাচনি সমঝোতা বা জোটকেন্দ্রিক পথচলা। এটা শুধু এ নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়। সবার আগে এ ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাবের হলরুমে দলটির স্থানীয় নির্বাহী কমিটির সঙ্গে বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

দলটির শীর্ষ স্থানীয় পর্যায়ের এ নেতা বলেন, ‌‘বিএনপির সঙ্গে আমাদের পথ চলা ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বছরে পদার্পণ করেছে। আমরা একসঙ্গে ২০০১ সাল থেকে পথ চলছি। সুতরাং এ দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কটাকে যারা অবমূল্যায়ন (আন্ডারস্টিমেট) করে, যারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, আমি মনে করি তারা রাজনীতি বোঝেন না, রাজনীতির ব্যাকরণ তারা জানেন না।’

সমালোচনাকারীদের উ তিনি বলেন, ‘আমরা ভেসে আসি নাই। আমাদের অতীত ইতিহাস দেখুন, আমাদের ভিত্তি খুব মজবুত। বড় দলের সঙ্গে আমরা নিজের তুলনা করতে চাই না। আমরা সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছি। কারও আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়ে আরেকটি অপশক্তির কোলে উঠবার জন্য তো আমরা অভ্যুত্থান ঘটাই নাই। বাংলাদেশ চলবে তার কক্ষপথে।’

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের জেলার সভাপতি মাওলানা খলিলুল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি শরিফুল ইসলাম শরীফ ও দলের অন্যান্য নেতারা।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/এএসএম

