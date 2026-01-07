নওগাঁ-৪
আচরণবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপুকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের (আত্রাই) বিচারক মো. শিমুল সরকার এ নোটিশ দেন।
নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী ১৪ জানুয়ারি নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ইকরামুল বারী নওগাঁ-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী। নির্বাচনী অনুসন্ধানি কমিটির কাছে আসা ভিডিওতে দেখা যায়, মঙ্গলবার নির্বাচনী এলাকার কয়াপাড়া-কামারকুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দোয়া মাহফিল ও শোক সভা ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইকরামুল বারী ধানের শীষের পক্ষে ভোট চান। এছাড়া অপর একটি ফেরিফাইড ফেসবুক প্রোফাইলে দেখা যায় বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন তিনি। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তার এসব কার্যকলাপ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন বলে প্রতীয়মান হয়।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ইকরামুল বারীর কাছ থেকে লিখিত জবাব চেয়ে নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার (ইকরামুল বারী) বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে কেন প্রতিবেদন করা হবে না কিংবা অপরাধ আমলে নিয়ে কেন বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে না- সে বিষয়ে আগামী ১৪ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. শিমুল সরকারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ করা হলো।’
এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় উপজেলার কয়াপাড়া-কামারকুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে দোয়া ও শোক সভার আয়োজন ছিল। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ভুলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে ফেলেছি। এছাড়া আমার ফেসবুকে যেসব ভিডিও আদালতের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল সেগুলো তফসিল ঘোষণার আগের ভিডিও। আদালত ব্যাখ্যা চেয়েছেন, আমি আদালতে হাজির হয়ে আমার ব্যাখ্যা দেব।’
আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/জেআইএম