তারেক রহমানের উপস্থিতিতে বগুড়ার সেন্ট্রাল স্কুলমাঠে হবে গণদোয়া

তারেক রহমানের উপস্থিতিতে বগুড়ার সেন্ট্রাল স্কুলমাঠে হবে গণদোয়া
লন্ডনে দীর্ঘ দেড় যুগ নির্বাসন শেষে দেশে ফেরার পর ঢাকার বাইরে নিজের প্রথম সফরে নিজ জেলা বগুড়ায় যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার এই আগমনকে কেন্দ্র করে উত্তরের জনপদে এখন উৎসবের আমেজ। সফরের দ্বিতীয় দিন আগামী সোমবার (১২ জানুয়ারি) শহরের সেন্ট্রাল হাইস্কুল মাঠে দলীয় প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত গণদোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন তিনি।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে দোয়া মাহফিলের স্থান পরিদর্শন শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা।
তিনি জানান, সোমবার সকাল ১০টায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।
দলীয় সূত্র জানায়, ২০০৬ সালের পর এটিই হবে তারেক রহমানের প্রথম বগুড়া সফর। সফরসূচি অনুযায়ী, আগামী রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে তিনি বগুড়ায় পৌঁছাবেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করবেন। পরদিন সকালে তিনি সেন্ট্রাল হাইস্কুল মাঠের গণদোয়া মাহফিলে যোগ দেবেন।
জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতীক। তার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে জেলার সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।
বিএনপি নেতাদের ধারণা, এই কর্মসূচিতে কয়েক লাখ নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সমাগম হতে পারে। বড় এই জমায়েত সামনে রেখে এরই মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জেলা বিএনপি। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি বগুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকেও শহরের প্রধান সড়কগুলোতে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
তারেক রহমানের এই সফরকে ঘিরে নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। বগুড়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) আতাউর হোসেন জানান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আগমন ও কর্মসূচি ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা ও ট্রাফিক পুলিশের একাধিক টিম মাঠে দায়িত্ব পালন করবে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৮ বছর পর নিজ জেলার নেতাকে একনজর দেখার অপেক্ষায় স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ। শহর থেকে গ্রাম-সর্বত্রই এখন তারেক রহমানের সফর নিয়ে আলোচনা চলছে।
এলবি/এনএইচআর/জেআইএম