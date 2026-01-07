হাবিবুর রহমান
বিনা অপরাধে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করতে দেওয়া হবে না
বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা, পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব বলেছেন, বিনা অপরাধে নিরীহ মানুষের ওপর জুলুম করতে দেওয়া হবে না। বিনা অপরাধে আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করতে দেওয়া হবে না।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে পাবনার ঈশ্বরদীর পৌর শহরের খায়রুজ্জামান বাবু বাস টার্মিনালে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় উপজেলা ও পৌর বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
ঈশ্বরদী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মকলেছুর রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জিয়াউল হক সন্টু সরদার, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আজমল হক সুজন, বিএনপি নেতা মাহাবুবুর রহমান পলাশ প্রমুখ।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজমল হক ডাবলু।
