সিরাজগঞ্জে ৭৫৮ কেজি ভেজাল গুড় জব্দ

সিরাজগঞ্জে ৭৫৮ কেজি ভেজাল গুড় জব্দ
সিরাজগঞ্জে নিরাপদ খাদ্য আইনে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ ৭৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ৭৫৮ কেজি ভেজাল গুড় জব্দ ও ধ্বংস করা হয়।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) দিনব্যাপী শহরে জেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুহুল আমিনের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন।
জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা আতিকুর রহমান জানান, নিরাপদ খাদ্য আইনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করায় জলিল হোটেলকে এক লাখ, ফুড কেয়ার প্লাস রেস্টুরেন্টকে ৪০ হাজার, নিষিদ্ধ হাইড্রোজযুক্ত ভেজাল গুড় বিক্রয়ের অপরাধে ভাই ভাই আমের আড়তকে ৩০ হাজার, মেসার্স সরণ ট্রেডার্সকে পাঁচ হাজার, মানিক গুড় ভান্ডারকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৭৫৮ কেজি ভেজাল গুড় জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম