সিরাজগঞ্জে ইজিবাইকচালক হত্যায় তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে ইজিবাইকচালক হত্যায় তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ইজিবাইকচালক মানিক হোসেন নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যার দায়ে তিনজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে সিরাজগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ইকবাল হোসেন আসামি খোকন শেখের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন৷ অন্য দুই আসামি পলাতক রয়েছেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত বাবু শেখের ছেলে খোকন শেখ, ছামাদ শেখের ছেলে সাদ্দাম শেখ ও আব্দুল আলী আরিফের ছেলে রাব্বি ওরফে হাবিব সেখ।
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) রফিক সরকার জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি মামলার বরাদ দিয়ে জানান, ২০২৩ সালের ২১ নভেম্বর বিকেলে মানিক হোসেন ইজিবাইক নিয়ে ভাড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। পরে পরিবারের লোকজন রাত ১০টার দিকে মানিকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বরে ফোন দিলে ফোনটি বন্ধ পায়। এরপর রাতে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও তার কোনো সন্ধান পায়নি। পরের দিন সকাল অনুমান ৮টার দিকে পরিবারের লোকজন লোকমুখে শুনতে পায় পাশের কামারখন্দ থানার ঝাঐল উত্তরপাড়া গ্রামে বেত বাগানের মধ্যে একটি গলাকাটা মরদেহ পড়ে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তার পার্শ্বে মানিক হোসেনের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পরে এ ঘটনায় নিহত মানিকের মা হাফিজা খাতুন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে কামারখন্দ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এ মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আজ আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।
এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম