কুড়িগ্রামে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি

কুড়িগ্রামে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি
উত্তরের হিমেল হাওয়া আর হাড়কাঁপানো শীতে এবং টানা মৃদু শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত কুড়িগ্রামের জনজীবন। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল ৬টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিলো ৯৯ শতাংশ।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) জেলায় তাপমাত্রা ছিলো ৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
প্রায় এক মাস ধরে জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে যাওয়ায় শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হচ্ছে। এতে মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে চরাঞ্চলগুলোতে জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শিশু ও বয়স্করা বেশি কষ্ট পাচ্ছেন, পাশাপাশি কর্মহীনতা বাড়ছে।
ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক ও মহাসড়কে চলাচলে বাড়তি ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহনের চালকরা দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে এবং অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলাচল করছেন।
রাজারহাট আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবল চন্দ্র সরকার জানান, বৃহস্পতিবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে এবং জেলাজুড়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
