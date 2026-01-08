  2. দেশজুড়ে

সীমান্তে বেকারত্ব দূর-মানুষের আস্থা অর্জনে বিজিবির উদ্যোগ

প্রকাশিত: ০১:৩৩ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সীমান্ত এলাকায় বেকারত্ব দূর করে যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং সীমান্তবর্তী মানুষের আস্থা অর্জনে কাজ করছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এরই অংশ হিসেবে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার যুবক-যুবতীদের নিয়ে সীমান্ত ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনা করছে ১৪ বিজিবির পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবি জানায়, সীমান্তবর্তী জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের জীবনমান উন্নয়নে বিজিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যেই সীমান্ত এলাকায় ফ্রিল্যান্সিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে কড়িয়া এলাকার ১০ জন এবং ভুটিয়াপাড়া এলাকার ১৭ জন যুবক-যুবতী রয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সীমান্ত এলাকাকে একটি আলোকিত ও দক্ষ মানবসম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিজিবি সীমান্তে অপরাধ দমনে যেমন কঠোর অভিযান পরিচালনা করছে, তেমনি সীমান্তবর্তী মানুষের কল্যাণেও কাজ করে যাচ্ছে। এক সময় কড়িয়া এলাকা চোরাচালানপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে যারা অন্ধকার জীবন ছেড়ে আলোর পথে আসতে চান, তাদের জন্য বিজিবির সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সীমান্তবর্তী বেকার যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনমান উন্নয়নে ‘সীমান্ত ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার’ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বেসামরিক পরিমণ্ডলেও এটি ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক পাচার হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই ট্রেনিং সেন্টার যুবসমাজকে বেকারত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাবলম্বী করতে এবং বিজিবিকে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি এনে আস্থা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৯ জুলাই রংপুর রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার কড়িয়া ও ভুটিয়াপাড়া বিওপি এলাকার ধলাহার ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত সীমান্ত ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন।

