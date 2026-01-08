গাজীপুরে ঝুট গোডাউনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

গাজীপুরে ঝুট গোডাউনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়িতে একটি ঝুটের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে দমকল বাহিনীর ৫টি ইউনিট।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে কোনাবাড়ির দেওয়ালিয়াবাড়ি এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও দমকল বাহিনী জানায়, মহানগরীর দেওয়ালিয়াবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় অবস্থিত ঝুটের গোডাউনে বৃহস্পতিবার বিকেলে আগুন লেগেছে। প্রথমে স্থানীয়রা ওই গোডাউনে ধোঁয়া দেখতে পায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের বেশ কয়েকটি গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে লোকজন দমকল বাহিনীকে ফোন দেয় ৷ পরে খবর পেয়ে কোনাবাড়ি ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে। পরে আগুনের তীব্রতা বাড়লে সারাবো ও ডিবিএল ফায়ার স্টেশন থেকে আরও ৩টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে। বর্তমানে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, বেশ কয়েকটি ঝুট গোডাউনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ৬টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আগুন লাগার কারণ বা ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি এখনও বলা যাচ্ছে না। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আগুন জ্বলছিল।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম