রংপুরের যত আলোচিত ঘটনা
রংপুরে রাজনীতি থেকে শুরু করে গ্রেফতার, খুন, সড়ক দুর্ঘটনা, সভা-সমাবেশ—সব মিলিয়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনায় ভরা ছিল ২০২৫ সাল। সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী গ্রেফতারসহ তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে জেলায়।
সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী গ্রেফতার
বছরের শুরুর দিকে সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৩০ জানুয়ারি রাত সোয়া ৯টার দিকে রংপুরের সেন্ট্রাল রোডের ডাক অফিসের গলি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি
তিস্তার ন্যায্য হিস্যা আদায় ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে দুই দিনব্যাপী লাগাতার কর্মসূচি পালিত হয় ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। তিস্তা রক্ষা আন্দোলন কমিটির উদ্যোগে কর্মসূচিতে ঢল নামে মানুষের।
বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ
৫ এপ্রিল রংপুরের বদরগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে লাভলু মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি বদরগঞ্জ উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের রাজারামপুর গ্রামের বাসিন্দা।
বদরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক এমপি মোহাম্মদ আলী সরকার এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও ১৩ নম্বর কালুপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল হক মানিক গ্রুপের মধ্যে দোকান ভাড়া নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে পদত্যাগ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর মহানগর ও জেলা কমিটির কয়েকজন শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ১৬ জন নেতা পদত্যাগ করেন।
জাপা-এনসিপি মুখোমুখি
২৯ মে রাতে রংপুরের সেনপাড়ায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের বাড়িতে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তেজনা দেখা দেয়। পাল্টাপাল্টি মামলা ও বিক্ষোভ সমাবেশে উত্তাল হয়ে ওঠে রংপুর।
হিমাগারে মিষ্টি
রংপুর শহরের ময়নাকুটি এলাকায় আলুর হিমাগার থেকে ছয় হাজার ৭৮০ কেজি মিষ্টি ও দই উদ্ধার করে প্রশাসন। আলুর পরিবর্তে অবৈধভাবে এসব খাদ্যপণ্য মজুত করায় হিমাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে মোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
দেড় যুগ পর জামায়াতের সমাবেশ
চব্বিশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের খুনিসহ ফ্যাসিস্টদের বিচার, নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক সংস্কার ও তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ চার দফা দাবিতে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর জনসভা।
৪ জুলাই ঐতিহ্যবাহী রংপুর জিলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভা। দেড় যুগ পর জামায়াতের এই জনসভায় ঢল নামে নেতাকর্মীসহ সমর্থকদের।
আবু সাঈদ স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদ স্মরণে স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প, শহীদ আবু সাঈদ তোরণ, মিউজিয়াম ও শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।
১৬ জুলাই শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে এসব উদ্বোধন করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আসিফ নজরুল ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
ফিলিং স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ
রংপুর নগরীর সিও বাজারে একটি এলপিজি ফিলিং স্টেশনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও অন্তত ২০ জন আহত হন।
১৯ জুলাই মেসার্স সিও বাজার এলপিজি ফিলিং স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় আশেপাশের দেড়-দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে কেঁপে ওঠে বিভিন্ন ভবনসহ স্থাপনা। ভেঙে পড়ে অনেক বাড়ির জানালা, দরজা ও ছাদ।
গণপিটুনিতে দুজন নিহত
রংপুরের তারাগঞ্জে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে দুজনকে হত্যা করা হয়। ৯ আগস্ট সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক
আগস্টের শুরুতে হঠাৎ করে পীরগাছায় একের পর এক গবাদি পশুর মৃত্যু হতে থাকে। এরপর টনক নড়ে স্বাস্থ্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের। পরে রোগের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব নজরদারি করা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের প্রতিনিধি দল ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর পীরগাছায় গিয়ে ১২ জনের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এরমধ্যে প্রথম আটজনের শরীরে অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত হয়। এরপর পীরগাছা, গঙ্গাচড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।
মুক্তিযোদ্ধা দম্পতিকে হত্যা
বছরের শেষের দিকে রংপুরের তারাগঞ্জে ঘর থেকে মুক্তিযোদ্ধা দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ৭ ডিসেম্বর তারাগঞ্জ উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের উত্তর রহিমাপুর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন ওই এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক যোগেশ চন্দ্র রায় (৭৫) এবং তার স্ত্রী সুবর্ণা রায় (৬০)।
জিতু কবীর/এসআর/এএসএম