ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার, জবাই করতে গিয়ে ধরা

ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার, জবাই করতে গিয়ে ধরা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সমুদ্র উপকূলে কেওড়া বাগানে ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার করে জবাই করার সময় মো. সজিব (৩৩) নামের একজনকে আটক করেছেন এলাকাবাসী। তিনি উপজেলার বগাচতর এলাকার অহিদুল ইসলাম মুরাদের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলা সৈয়দপুর ইউনিয়নের বগাচতর এলাকার সমুদ্র উপকূলে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জার মো. হাসান।
রেঞ্জ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার করে জবাই করার সময় এলাকাবাসী হাতেনাতে আটক করেন সজিব। পরে বিট কার্যালয়ে বিষয়টি জানালে তারা এসে হরিণসহ তাকে আটক করেন। পরে নগরীর কোতোয়ালি থানায় তাকে হস্তান্তর করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে জবাই করা হরিণের ৩০-৩৫ কেজি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ধার করা হয়।
চট্টগ্রাম উপকূলীয় বন বিভাগের ডেপুটি রেঞ্জার মো. হাসান বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সজীব নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হরিণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে।
তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। যারাই জড়িত তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
