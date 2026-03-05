  2. জাতীয়

সংসদ ভবন পরিদর্শন করলেন পল কাপুর

প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস পল কাপুর

জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শন করেছেন ঢাকা সফররত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল এস কাপুর। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন।

বৃহস্প‌তিবার (৫ মার্চ) ঢাকাস্থ মা‌র্কিন দূতাবাস এ তথ্য জা‌নিয়েছে।

দূতাবাস জানায়, স্থাপত্যশৈলীর জন্য বিখ্যাত জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শন করেছেন পল কাপুর এবং রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতি লুই কানের নকশায় নির্মিত ভবনটি বাঙালি সংস্কৃতি ও দৃশ্যপট থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আমেরিকান উদ্ভাবনী সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তুলে ধরে, যা সহযোগিতা ও স্থাপত্য উৎকর্ষতার এক শক্তিশালী প্রতীক।

দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রা‌ত ৮টার পর তি‌নি দিল্লি হয়ে ঢাকায় পৌঁ‌ছান। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকার মা‌র্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা।

