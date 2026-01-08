জ্বালানি উপদেষ্টা
রেললাইন নির্মাণে ব্লাস্ট পাথর ব্যবহারের নির্দেশ
দিনাজপুরের পার্বতীপুরে পরিদর্শনে গিয়ে রেললাইন নির্মাণে ব্লাস্ট পাথর ও নদী শাসন কাজে খনির বোল্ডার পাথর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় মধ্যপাড়া পাথর খনি পরিদর্শন শেষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এ নির্দেশ দেন।
এসময় তিনি মধ্যপাড়া পাথর খনিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪০/৬০ মিলি (ব্লাস্ট) পাথর ব্যবহার বাড়াতে উপস্থিত রেলের ডিজিকে নির্দেশ দেন। পরে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিকে পার্বতীপুরের ভবানীপুর-পাথর খনির ১৪ কিলোমিটার রেললাইন দ্রুত সংস্কারের নির্দেশনা দেন।
এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গী হিসেবে ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সচিব- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান, রেলের মহাপরিচালক (ডিজি) আফজাল হোসেন, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ ব্যাপারে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ রফিজুল ইসলাম বলেন, উপদেষ্টা রেলপথ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পাথর ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। সেই মধ্যপাড়া-ভবানীপুর রেলপথ পরিদর্শন করেন।
