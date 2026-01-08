  2. দেশজুড়ে

জ্বালানি উপদেষ্টা

রেললাইন নির্মাণে ব্লাস্ট পাথর ব্যবহারের নির্দেশ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রেললাইন নির্মাণে ব্লাস্ট পাথর ব্যবহারের নির্দেশ

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে পরিদর্শনে গিয়ে রেললাইন নির্মাণে ব্লাস্ট পাথর ও নদী শাসন কাজে খনির বোল্ডার পাথর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় মধ্যপাড়া পাথর খনি পরিদর্শন শেষে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এ নির্দেশ দেন।

এসময় তিনি মধ্যপাড়া পাথর খনিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪০/৬০ মিলি (ব্লাস্ট) পাথর ব্যবহার বাড়াতে উপস্থিত রেলের ডিজিকে নির্দেশ দেন। পরে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিকে পার্বতীপুরের ভবানীপুর-পাথর খনির ১৪ কিলোমিটার রেললাইন দ্রুত সংস্কারের নির্দেশনা দেন।

এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গী হিসেবে ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সচিব- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান, রেলের মহাপরিচালক (ডিজি) আফজাল হোসেন, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ রফিজুল ইসলাম বলেন, উপদেষ্টা রেলপথ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পাথর ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। সেই মধ্যপাড়া-ভবানীপুর রেলপথ পরিদর্শন করেন।

এমদাদুল হক মিলন/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।