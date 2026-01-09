  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাটে যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ইয়ানুল হোসেন নামের এক যুবদলের কর্মী কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আল-আমিন নামে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টায় উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের ঢাকারপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইয়ানুল হোসেন (৩৫) পাঁচবিবির কুসুম্বা ইউনিয়নের শালাখুর গ্রামের আলম মণ্ডলের ছেলে। আর আহত আল-আমিন একই এলাকা কামার গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রাতে ইয়ানুল ও আল-আমিন মোটরসাইকেলে করে শালাইপুর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ঢাকারপাড়া এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত তাদের পথরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইয়ানুলকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত আল-আমিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, নিহত যুবদলের নেতা ইয়ানুল হোসেনের মরদেহ জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বরে ওয়াজ মাহফিলে আদায়কৃত টাকাকে কেন্দ্র করে যুবদলের নেতা ইয়ানুল হোসেনের সঙ্গে একই এলাকার দামপাড়া গ্রামের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য ময়নুল ইসলাম ও তার লোকজনের সঙ্গে মারামারি হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি মামলা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যুবদলের নেতা ইয়ানুল হোসেনকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

