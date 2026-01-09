  2. দেশজুড়ে

মোংলায় ট্রেনে কাটা পড়ে যুবতীর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৪:০৪ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
বাগেরহাটের মোংলায় ট্রেনে কাটা পড়ে নয়মী বিশ্বাস নামে এক যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১টার দিকে দিগরাজের বিদ্যারবাহন রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নয়মী বিশ্বাস (২৫) মোংলা পৌর শহরের রিগনপাড়ার দিনেশ বিশ্বাসের মেয়ে।

মোংলা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মানিক চন্দ্র গাইন জানান, শুক্রবার বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা মোংলাগামী ‌‘মোংলা কমিউটার’ নামক ট্রেনটি মোংলার দিগরাজের বিদ্যারবাহন এলাকায় পৌঁছালে দুপুর পৌনে ১টার দিকে নয়মী বিশ্বাস নামক এক যুবতী তাতে কাটা পড়ে। এতে তার শরীর খণ্ডিত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। যুবতী দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে নাকি ঝাপ দিয়েছে তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। এ ঘটনায় রেল পুলিশ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিবে।

মোংলা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই নুর আলম গাজী বলেন, নির্জন বিদ্যারবাহন এলাকায় দুপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যে নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি এখানকার বাসিন্দা। তিনি মোংলা নদীর ওপারের পৌরসভার রিগনপাড়ার বাসিন্দা। নির্জন ঘটনাস্থল এলাকায় তিনি একাকী কেন এলেন এবং বিদ্যারবাহ এলাকায় তার কোনো আত্মীয়ও নেই। এসব বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে, তার পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে পরবর্তীতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবু হোসাইন সুমন/কেএইচকে/এএসএম

