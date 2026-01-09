  2. দেশজুড়ে

পৈতৃক ভিটায় আসছেন তারেক রহমান, বরণে প্রস্তুত ‘জিয়া বাড়ি’

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে ‘জিয়া বাড়ি’তে সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলছে। ছবি-জাগো নিউজ

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে এখন সাজ সাজ রব। দীর্ঘ ১৯ বছর পর পৈতৃক ভিটায় পা রাখতে যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার এই আগমনকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের এই জনপদে বইছে উৎসবের আমেজ। বিশেষ করে জিয়া পরিবারের আদি নিবাস ‘জিয়া বাড়ি’ সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন নেতাকর্মীরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, চার দিনের উত্তরবঙ্গ সফরের শেষ দিনে (১৪ জানুয়ারি) গাবতলীর বাগবাড়ীতে অবস্থিত বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভিটায় আসবেন তারেক রহমান। তার এই সফরকে সামনে রেখে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উদ্যোগে জিয়া বাড়িতে চলছে ব্যাপক সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ।

সরেজমিনে দেখা যায়, মূল ফটক থেকে শুরু করে পুরো আঙিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। লাগানো হচ্ছে হরেক রকমের ফুলের চারা।

জিয়া বাড়ির এই কর্মযজ্ঞ দেখতে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় করছেন বাগবাড়ীতে। ঢাকা থেকে আসা পর্যটক তাহমিনা বেগম বলেন, ‌‘জিয়াউর রহমানের এই বাড়ির কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আসা হয়নি। তারেক রহমান আসছেন শুনে বাড়িটি দেখতে এলাম। এখানে এক ধরনের অন্যরকম আবেগ কাজ করছে।’

স্থানীয় বাসিন্দা মকবুল হোসেন বলেন, ‘বগুড়ার সন্তান তারেক রহমানকে সামনে থেকে দেখার জন্য আমরা কয়েক বছর ধরে অপেক্ষায় আছি। এবার সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে।’

বাড়ির কেয়ারটেকার আব্দুস সাত্তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, ‘বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের অনেক স্মৃতি এই বাড়িতে মিশে আছে। তারেক রহমান এলে আমাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারবেন। তার ফেরার পথ চেয়েই তো এতগুলো দিন কাটিয়ে দিলাম।’

প্রস্তুতির বিষয়ে বগুড়া শহর জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান পিয়াস বলেন, ‘তারেক রহমান আমাদের বগুড়ার গর্ব। দীর্ঘ ১৯ বছর পর তিনি তার শেকড়ে ফিরছেন। শুধু বিএনপি পরিবার নয়, পুরো বগুড়াবাসী তাকে বরণ করতে মুখিয়ে আছেন।’

২০০৬ সালের পর দীর্ঘ সময় প্রবাসে কাটিয়ে দেশে ফেরার পর এটিই হবে তারেক রহমানের প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। সফরের শেষ লগ্নে পৈতৃক ভিটায় তার এই অবস্থানকে ঘিরে গাবতলী ও সারিয়াকান্দি এলাকায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিপুল জনসমাগমের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

