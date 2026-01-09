জাহিদুল ইসলাম
জুলাই আন্দোলনের পর রাজনীতিবিদদের আচরণে পরিবর্তন ঘটেনি
কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, জুলাই আন্দোলনের পর আমাদের স্বপ্ন ছিল রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের আচরণ ও কার্যকলাপসহ সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন হবে। কিন্তু এতে আমরা হতাশ হয়েছি। তাদের আচরণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কেউ কেউ খুনি হাসিনাসহ ফ্যাসিবাদের মতো আচরণ করছেন।
তিনি আরও বলেন, আমরা কোনো ব্যক্তি বা দলের বিপক্ষে না। যাদের আচরণে ফ্যাসিবাদী মনে হবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবো। যারা এখনো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অন্যায়, নির্যাতন থেকে সরে আসতে পারেননি, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে রাজবাড়ী সদর উপজেলা মডেল মসজিদে প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জাহিদুল ইসলাম।
সাবেক শিবির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমরা চাই দেশে গুণগত পরিবর্তন। সেই সুযোগ আসছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওইদিন একটি ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে। এই দিনে জুলাই আন্দোলনের সৈনিকসহ সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সহযোগিতা করবে বলে আমরা আশাবাদী।’
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজবাড়ী জেলা জামায়াতের আমির ও রাজবাড়ী-১ আসনের এমপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম।
এসময় জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবিরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
