  2. দেশজুড়ে

হাসপাতালে ঢুকে নার্স স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, স্বামী পলাতক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
পাবনার চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডিউটিরত নার্সকে গলায় ছুরিকাঘাতে আহতের অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। আহত নার্সকে ওই হাসপাতালেই মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ৮টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইনডোরে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. গোলাম সারওয়ার।

আহত নার্স পার্শ্ববর্তী উপজেলা আটঘরিয়ার কুষ্টিয়া পাড়ার শাহজাহান আলীর মেয়ে সুলতানা জাহান ডলি। তিনি বর্তমানে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন নার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযুক্ত স্বামী চাটমোহরের মল্লিক বায়েন এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে আমিরুল ইসলাম।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালের ইনডোরে নাইট ডিউটি করছিলেন নার্স ডলি। ডিউটি শেষ হবার একটু আগে পৌনে ৮টার দিকে স্বামী আমিরুল এসে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ায়। এর এক পর্যায়ে আমিরুল ছুরি দিয়ে তার গলায় আঘাত করে পালিয়ে যায়। বর্তমানে আহত নার্স ডলিকে সেলাই শেষে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. ওমর ফারুক বুলবুল বলেন, ওই নার্সকে আমাদের এখানেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গলায় আঘাত লেগেছে এবং সেলাই পড়েছে। আমরা এখনো ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারিনি। ঘটনাটি মৌখিকভাবে পুলিশকে জানানো হয়েছে। হাসপাতালের ভেতরে এ ধরনের ঘটনার বিচার হওয়া উচিত।

ওসি মো. গোলাম সারওয়ার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ওই স্বামীর সঙ্গে আহত নার্সের সাংসারিক জীবনে দীর্ঘ সময় ধরেই ঝামেলা চলছিল। এরই অংশ আজকের ঘটনা। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএইচকে/এএসএম

