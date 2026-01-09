সিরাজগঞ্জে রেললাইনে কাঠ দিয়ে জোড়াতালি

সিরাজগঞ্জে রেললাইনে কাঠ দিয়ে জোড়াতালি
বিভিন্ন স্থাপনায় রডের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহারের কথা প্রায় শোনা গেলেও এবার রেললাইনের ফাটলে লোহার বদলে কাঠ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার যমুনা সেতু-ঈশ্বরদী রেলপথের শিবপুর নামক স্থানে এমন দৃশ্য দেখা গেছে। এ রেলপথে প্রতিদিন গড়ে ৩৫টি ট্রেন চলাচল করে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে রেললাইন প্রায় ৬ ইঞ্চি ফাটল দেখতে পান তারা৷ ওই সময় ট্রেন আসতে দেখে হাত দিয়ে সিগন্যাল দিলে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেন চালক। এভাবে ধীর গতিতে কয়েকটি ট্রেন পার হয়ে যায়। এরপর রাতে রেল বিভাগের কয়েকজন লোক এসে ফাটলের স্থানে লোহার বদলে কাঠ দিয়ে জোড়াতালি দেওয়ার পর পাহাড়া বসিয়েছেন।
সিরাজগঞ্জ বাজার পিডব্লিউডির (পথ) ঊর্ধ্বতন উপ-সহকারী প্রকৌশলী বাকি উল্লাহ এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রেললাইনের ফাটল বা ভেঙে যাওয়া অংশ কেউ সরিয়ে না নিলে দুর্ঘটনার কোনো আশঙ্কা নেই। রাতে তাৎক্ষণিকভাবে কাঠ দিয়ে ফাটলের অংশ ঠিক করা হলেও আজ মেশিনের মাধ্যমে সেটি মেরামত করা হচ্ছে।
