রাজবাড়ীতে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ যুবক আটক
রাজবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও দেশীয় অস্ত্রসহ সাগর শেখ (২৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোর ৫টার দিকে রাজবাড়ি সদর উপজেলার বেরাডাঙ্গা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান।
আটক সাগর শেখ রাজবাড়ী সদর উপজেলার বেরাডাঙ্গা গ্রামের মো. খোকন শেখের ছেলে।
যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, আটকের সাগর শেখের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড তাজা গুলি, এক রাউন্ড ব্ল্যাংক গুলি, একটি চাইনিজ কুড়াল, একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
রাজবাড়ী আর্মি ক্যাম্প জানায়, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক আসামিকে রাজবাড়ী সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
রুবেলুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম