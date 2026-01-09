  2. দেশজুড়ে

কমলগঞ্জে ২৫ কিমি ম্যারাথন, অংশ নিলেন দেশি-বিদেশি ৪৫০ দৌড়বিদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
কমলগঞ্জে ২৫ কিমি ম্যারাথন, অংশ নিলেন দেশি-বিদেশি ৪৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ‘রাজকান্দি হিল ২৫ কি.মি ম্যারাথন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের রাজকান্দি রানার্স কমিটির আয়োজনে এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, ২৫ কি.মি এই ম্যারাথনে নারী, পুরুষ ও যুবক এই তিনটি ধাপে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ম্যারাথনে ৩ জন বিদেশিসহ ৪৫০ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন।

ম্যারাথন আয়োজক কমিটির পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, সফলভাবে আমাদের এই আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। বিদেশি ৩ জনসহ ৪৫০ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন। তিনটি ধাপে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এম ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।