নিজ বাড়ির উঠানে পড়ে ছিল বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ

প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারী কিশোরগঞ্জে নিজ বাড়ি উঠান থেকে দেলোয়ারা বেগম দুলালী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নারীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের শিমলারতল কালিরধান এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

দেলোয়ার বেগম দুলালী একই এলাকার জেমসেলের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দেলোয়ারা বেগমের স্বামী মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাড়িতে একা থাকতেন। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তার মামাতো ভাইয়ের বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে তার নিজ বাড়ি ফিরে আসেন। এর মধ্যে কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় উঠানে দেলোয়ারা বেগমের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেন, ঘটনার তদন্তে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে অপরাধের সম্ভাব্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। মরদেহ মর্গে পাঠানো হবে। নিহতের স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।


