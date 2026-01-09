  2. দেশজুড়ে

মুন্সিগঞ্জে নেট ফ্যাক্টরিতে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
মুন্সিগঞ্জে নেট ফ্যাক্টরিতে আগুন

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার এলাকার মালিপাথরে একটি সেমিপাকা নেটের ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে স্থানীয় ব্যবসায়ী দুলাল বেপারীর মালিকানাধীন কারখানায় এই আগুন লাগে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে অগ্নি নির্বাপনে কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সংবাদ পেয়ে মুন্সিগঞ্জ ও কমলাঘাট ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তিনি আরও জানান, অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হয়নি। তবে সেমিপাকা ঘরে রক্ষিত নেট, মেশিনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম পুড়ে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে বিষয়টি তদন্ত করা হবে।


শুভ ঘোষ/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।