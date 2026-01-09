শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা
সিরাজগঞ্জে ডিভাইসসহ পরীক্ষার্থী আটক
সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ শিহাব রেজা নামে এক পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেলে পরীক্ষা চলাকালে সিরাজগঞ্জ সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শিহাব কাজীপুর উপজেলার সোনামুখী গ্রামের রেজাউল করিম ছেলে।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আল-আমিন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, প্রাথমিক সহকারী নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে তাকে আটক করা হয়েছে। শনিবার সকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।
