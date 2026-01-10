সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি আব্দুল হামিদ মারা গেছেন
সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল হামিদ তালুকদার মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় উল্লাপাড়া উপজেলার নাইমুড়ী-রুয়াপাড়ায় জানাযা নামাজ ও দাফনকার্য সম্পন্ন হবে।
পরিবারের এক সদস্য জানান, আব্দুল হামিদ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন।
আব্দুল হামিদ তালুকদার সলঙ্গা থানার সাতটিকরি গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জ-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তার সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও সাধারণ মানুষ তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
এম এ মালেক/এনএইচআর