অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী-পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট
চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ যানবাহন চলাচল রোধে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযান অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দিনব্যাপী জেলার বিভিন্ন সড়কে পাঁচটি চেকপোস্ট বসিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে মোটরযান আইনে ২৫টি প্রসিকিউশন দেওয়া হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয় ৯২ হাজার টাকা।
জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শহীদ হাসান চত্বর এলাকায় যৌথ চেকপোস্ট বসানো হয়। পরে বিকাল ৫টা থেকে পৌনে ৬টা পর্যন্ত কোর্ট মোড়ে এবং বিকাল থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড মোড় ও আলমডাঙ্গা শহরের লালব্রিজ মোড় এলাকায় মোটরসাইকেল চেকিংসহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
অভিযানে সেনাবাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার আশরাফুল আলম, ট্রাফিক পরিদর্শক মো. গোলাম সারোয়ার খান, সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান, সার্জেন্ট তানভীর, সার্জেন্ট রিয়াজুল ইসলাম ও সার্জেন্ট বান্নাসহ সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা অংশ নেন।
হুসাইন মালিক/এনএইচআর