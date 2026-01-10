চুয়াডাঙ্গায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, আটক ২

চুয়াডাঙ্গায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, আটক ২
চুয়াডাঙ্গায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে জেলার কোনো কেন্দ্রে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে অনিয়মের অভিযোগে দুটি কেন্দ্র থেকে দুই পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার চার উপজেলার ১০টি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা নেওয়া হয়। নিবন্ধিত ৮ হাজার ৫৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেন ৬ হাজার ৭৩৭ জন। অনুপস্থিত ছিলেন ১ হাজার ৮১২ জন।
জেলায় বিদ্যমান ১০৭টি শূন্য পদের বিপরীতে গড়ে প্রতি পদের জন্য প্রায় ৬৩ জন প্রার্থী প্রতিযোগিতা করেন।
পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি রাখা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।
পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী আশিকুর রহমান নকল এমসিকিউ শিট নিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়।
এছাড়া চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী উম্মে রুমানা খানম অনিমা স্মার্ট ওয়াচসহ পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করায় তাকেও আটক করা হয়।
চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. এম. তারিক-উজ-জামান জানান, পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল। অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। আটক দুজন বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, নকলমুক্ত ও গ্রহণযোগ্য নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে। আটক দুজনের বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান নিশ্চিত করেন।
