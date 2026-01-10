ফরিদপুরে পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার
ফরিদপুর শহরের আলীপুর ব্রিজ এলাকায় পরিত্যক্ত একটি ব্যাগ থেকে বোমা-ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। বর্তমানে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বোমা নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আলীপুর ব্রিজ সংলগ্ন একটি বস্তি এলাকা থেকে ব্যাগটি উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে বোমা নাকি ককটেল এখনই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে বোমা অথবা ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, এর সংখ্যাও এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। এ বিষয়ে সেনাবাহিনী কাজ করছে। বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো সম্ভব হবে।
