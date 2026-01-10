  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামে চোর সন্দেহে অজ্ঞাতনামা এক যুবককে (২৫) পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে সদর উপ‌জেলার পাঁচগাছী ইউনিয়নের কাচিচর ফারাজি পাড়া গ্রাম থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার আনুমা‌নিক বয়স ২৫ ব‌লে জানায় এলাকাবাসী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে ওই যুবক ফারাজি পাড়া এলাকায় চুরি করতে আসে বলে সন্দেহ করা হয়। এসময় স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাকে ধরে ফেলে। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে মারধর করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহত যুবকের নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। বি‌ভিন্ন থানায় ছবি পাঠানো হ‌য়ে‌ছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


রোকনুজ্জামান মানু/এফএ

