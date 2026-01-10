  2. দেশজুড়ে

যমুনা সেতুর রেলিংয়ে ট্রাক, একঘণ্টা পর উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
যমুনা সেতুর রেলিংয়ে ট্রাক, একঘণ্টা পর উদ্ধার

যমুনা সেতুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পণ্যবাহী ট্রাক সেতুর রেলিংয়ে উঠে গেছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও প্রায় এক ঘণ্টা এক লেনে যানচলাচলে বন্ধ হয়ে যায়।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যমুনা সেতুর উত্তরবঙ্গগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, একটি পণ্যবাহী ট্রাক ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু সেতুর মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছার পর হঠাৎ ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ওপর উঠে পড়ে। এতে উত্তরের লেনে প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে রেকার দিয়ে ট্রাকটি সরিয়ে ফেললে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিরুল ইসলাম জানান, ‘একটি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিংয়ে উঠে পড়ে। এতে ট্রাকটি বিকল হয়ে যায়। পরে দ্রুত ট্রাকটি রেকার দিয়ে সরিয়ে দিলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

এম এ মালেক/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।