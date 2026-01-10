নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লো বাস, আহত ২

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লো বাস, আহত ২
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ‘প্রিয় এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেওয়াল ভেঙে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ শহর-কাজীপুর আঞ্চলিক সড়কের সিমান্তবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের মিরপুর মহল্লার মৃত সোলাইমান হোসেনের ছেলে বাসচালক আব্দুল মান্নান ও কাজীপুর উপজেলার ভেওয়ামারা গ্ৰামের ব্যাটারিচালিত ভ্যানচালক ফরিদ সেখ।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, যাত্রীবাহী একটি বাস সিরাজগঞ্জ শহরের দিকে যাচ্ছিল। সীমান্তবাজার এলাকায় পৌঁছালে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ওভারটেক করে। এসময় সামনে থাকা একটি ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে সড়কের পাশের মসজিদের দেওয়াল ভেঙে বাসটি ভেতরে ঢুকে পড়ে। এতে ভ্যানচালক ফরিদ ও বাস চালক আব্দুল মান্নান গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনায়েতুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এম এ মালেক/এসআর/এএসএম