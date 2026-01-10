কোরবানি বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া সেই জামায়াত নেতার দুঃখ প্রকাশ

কোরবানি বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া সেই জামায়াত নেতার দুঃখ প্রকাশ
‘হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর কোরবানির চেয়েও জামায়াত নেতার কোরবানি বড়’—এমন বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এটিএম আজম খান।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামীর রংপুর মহানগর আমির এটিএম আজম খান।
বিবৃতিতে আজম খান বলেন, সম্প্রতি পীরগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত একটি মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় আমার একটি উক্তি নিয়ে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ওই সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে আমি দলের এক ঊর্ধ্বতন নেতার বক্তব্য উদ্ধৃত করার সময় একটি অনভিপ্রেত ও অসতর্ক শব্দচয়ন ব্যবহার করেছি, যেখানে কোরবানি সম্পর্কিত একটি তুলনা উপস্থাপিত হয়। বিষয়টি আমার ‘স্লিপ অব টাং’ থেকে হয়েছে, যা কোনোভাবেই আমার উদ্দেশ্য ছিল না।
‘আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হযরত ইবরাহিম (আ.) ও তার পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কোরবানির ঘটনা ইসলামের এক অতুলনীয় আদর্শ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত। এর সঙ্গে তুলনামূলক কোনো বক্তব্য দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তা আমার বিশ্বাস ও আকিদার পরিপন্থি।’
তিনি আরও বলেন, ‘ওই বক্তব্যের কারণে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং যদি কোনো ভাই-বোন বা শুভানুধ্যায়ী কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে তাদের সবার কাছেও আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। ভবিষ্যতে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার অঙ্গীকার করছি।’
এটিএম আজম খান রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ছিলেন। পরবর্তীতে এনসিপির সঙ্গে জোটগত কারণে এই আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে সমর্থন জানিয়েছেন আজম খান।
গত ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় পীরগাছা উপজেলার কদমতলা এলাকায় একটি মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেওয়ার সময় বিতর্কিত ওই মন্তব্য করেন আজম খান
