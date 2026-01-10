  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় জাপা কার্যালয়ে অবস্থান নিয়ে ‘গণভোট’ প্রচারণার ব্যানার

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ায় জাতীয় পার্টির (জাপা) জেলা কার্যালয়ে অবস্থান নিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধারা।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

আন্দোলনকারীরা ওই কার্যালয়কে জাতীয় পার্টির জন্য বিলুপ্ত ঘোষণা করে সেখানে ‘গণভোট’ প্রচারণার ব্যানার টানিয়ে দিয়েছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, জাপা কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। কার্যালয়ের সামনে গণভোটের ব্যানার লাগিয়ে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, জাতীয় পার্টির কেন্দ্র ঘোষিত প্রেস ব্রিফিং প্রতিহত করতে তারা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।

জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধা সংগঠনের রাজশাহী বিভাগীয় সহ-সম্পাদক নাহিদ বলেন, ‌‘জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের বৈধতা দিয়েছে। তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই। আজ থেকে এই কার্যালয় বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো। এখান থেকেই আমাদের গণভোটের প্রচারণা চলবে।’

এনসিপির জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত ইমরান অভিযোগ করে বলেন, গতকাল সকালে সাতমাথা এলাকায় গণভোটের প্রচারণা চালানোর সময় জাপার লোকজন তাদের ওপর হামলা চালান। আজ এখানে গণভোটের প্রচারণার সময় তারা হত্যার হুমকি দেন। এই হামলার প্রতিবাদে তারা শান্তিপূর্ণভাবে কার্যালয়টিতে অবস্থান নিয়েছেন। কর্মসূচিতে এনসিপির জেলা আহ্বায়ক এম এস এ মাহমুদ ও যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুস সবুরসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তবে হামলা ও সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে জাতীয় পার্টি। জেলা জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান সরকার স্বপন ফোনে বলেন, ‘অফিস দখলের খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। সেখানে স্যান্ডেলের দোকানদারদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কথা-কাটাকাটি হয়েছে। আমরা কারও সঙ্গে মারামারি করিনি। আমাদের আজ কোনো প্রেস ব্রিফিং বা প্রোগ্রাম ছিল না, এসব তথ্য মিথ্যা।’

জাতীয় পার্টির আরেক নেতা আব্দুল আজিজ রুবেল বলেন, ‘পুলিশের সামনেই আমাদের পার্টি অফিসে তারা ঢুকে গেছে। আমরা নির্বাক দর্শক হয়ে সব দেখেছি। সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেবো।’

এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ কাজ করছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

