শেরপুরে কারাবরণকারী বিএনপি নেতাকর্মীদের মিলনমেলা
শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে কারাবরণকারী বিএনপি নেতাকর্মীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের গজনী অবকাশ পর্যটন কেন্দ্রে এ মিলন মেলার আয়োজন করা হয়।
উপজেলা বিএনপি আয়োজিত এ মিলন মেলায় শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. মাহমুদুল হক রুবেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. শাহজাহান আকন্দ, উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. লুৎফর রহমান, যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. আব্দুল মান্নান ও মো. শামীম মোস্তফা প্রমুখ।
মো. মাহমুদুল হক রুবেল বলেন, ‘দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে নির্যাতিত, আপসহীন ও সাহসী জননেত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তার মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। ব্যক্তিগত জীবনে সীমাহীন ত্যাগ ও বেদনা ধারণ করেও তিনি কখনো স্বৈরাচারী শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। নির্যাতন, শোষণ ও নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকারের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল। তার রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ ও সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে যারা নির্যাতন, মামলা ও কারাবরণ সহ্য করেছেন, তারা ইতিহাসের সাহসী সৈনিক। ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বিএনপির নেতাকর্মীরা কখনো আপস করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।’
মিলনমেলায় ঝিনাইগাতী উপজেলার ফ্যাসিবাদী আমলের বিভিন্ন সময়ে কারাবরণকারী সাত শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী অংশ নেন।
মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ/এএসএম