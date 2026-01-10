শেরপুরে ভেজাল সার বিক্রি করায় লাখ টাকা জরিমানা
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ভেজাল সার বিক্রির অপরাধে আবু সালেহ নামে এক ডিলারকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার (১০ জানুয়ারি) উপজেলার সন্ন্যাসিভিটা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা আফরিন।
আদালত সূত্র জানায়, উপজেলার বাঘবের ইউনিয়নের সন্ন্যাসীভিটা বাজারে সার ডিলার আবু সালেহর বিরুদ্ধে অনুমোদনহীন ক্রয়করা ভেজাল ডিএপি সার বিক্রির অভিযোগ উঠে। এ তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে খুচরা সার ডিলার আবু সালেহের দোকান থেকে বিক্রয়ের জন্য মজুদ করে রাখা ১০ বস্তা ভেজাল ডিএপি সার জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে ওই সার ডিলারকে ভ্রাম্যমাণ এক লাখ টাকা জরিমানা করেন।
এ বিষয়ে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরিন জানান, কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নকল ও ভেজাল সার বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এমনকি ভেজাল সার বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযানকালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ