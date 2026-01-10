মুন্সিগঞ্জে ইজিবাইকচলক হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২

মুন্সিগঞ্জে ইজিবাইকচলক হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২
মুন্সিগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (ইজিবাইক) চালক শাহজালাল (৩৭) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তসহ দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে আসামিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরি হওয়া ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম।
তিনি বলেন, নিহত শাহজালালের সঙ্গে কৌশলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে প্রথমে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে হত্যাকারীরা। এরপর পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।
পুলিশ সুপার আরও জানান, গত ১২ ডিসেম্বর গজারিয়া থানা পুলিশের সদস্যরা স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারে, কালো টি-শার্ট পরা নগ্ন ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একজন অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মরদেহ গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়ায় কাঞ্চন নদীর খালের মধ্যে পরে আছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর এদিন বিকেল ৫টার দিকে নিহতের ভাই জাহাঙ্গীর আলম মরদেহটি নিহত শাহ জালালের বলে শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে নিহতের বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গজারিয়া থানায় হত্যা মামলা করেন
পুলিশ সুপার আরও জানান, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার পাঁচগাছিয়া এলাকা থেকে নিহতের বন্ধু ইব্রাহিম ওরফে সাগরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাগর জানায়, তিনি অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শাহজালালকে কোমল পানীয়ের মধ্যে চেতনানাশক দিয়ে অচেতন করেন। পরে গাড়িতে থাকা দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে সুবিধামতো সময়ে নির্জন এলাকায় কাঞ্চন নদীর খালে ফেলে দিয়ে অটোরিকশা চালিয়ে পালিয়ে যান। পরের দিন এ মামলার আরেক আসামি ফাহিমের কাছে ৪৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন।
পুলিশ সুপার আরও জানান, সাগরের দেওয়া তথ্যের সূত্র ধরে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে গজারিয়ার ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ফাহিমকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অটোরিকশাটি কুমিল্লার কোতোয়ালি এলাকায় থেকে জব্দ করা হয়েছে।
শুভ ঘোষ/এমএন