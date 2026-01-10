  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় বিএনপিকর্মীকে কুপিয়ে জখম

প্রকাশিত: ১০:০৮ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
আহত মামুন হোসেন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মামুন হোসেন (৩৭) নামের এক বিএনপিকর্মীকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বুজরুক বাঁখই বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মামুন হোসেন বুজরুক বাঁখই গ্রামের ওহিদুজ্জামানের ছেলে। সম্প্রতি তিনি সিঙ্গাপুর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন। বর্তমানে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

আহত মামুনের বোন সুমি খাতুন ফোনে জানান, তার ভাই মামুন রাতের খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে বুজরুক বাঁখই বিল এলাকায় গিয়েছিলেন। তখন ৬-৭ জন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কোপান। তার শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের গুরুতর ক্ষত রয়েছে। তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে। কেন বা কারা কুপিয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম ফোনে জানান, মামুনের বুকে বড় আঘাত রয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত রয়েছে। তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্বশত্রুতার জেরে তাকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

