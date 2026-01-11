বরিশালে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

বরিশালে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা
বরিশালের গৌরনদীতে বাড়ি ফেরার পথে মঞ্জু বেপারী (৫০) নামে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে গৌরনদী উপজেলার পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ভ্যানচালক মঞ্জু বেপারী পূর্ব কাসেমাবাদ গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদ বেপারীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভ্যানচালক মঞ্জু বেপারী যাত্রী নামিয়ে রাতে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। বাড়ির কাছে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তার পথরোধ করে। একপর্যায়ে তাকে এলোপাথারি কুপিয়ে সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় গুরুতর আহত মঞ্জু বেপারীর ডাকচিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
গৌরনদী উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. টিপু সুলতান জানিয়েছেন, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মঞ্জু বেপারীর মৃত্যু হয়েছে।
গৌরনদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিক হাসান রাসেল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।
