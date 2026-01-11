ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার মূলহোতা নারী গ্রেফতার

ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার মূলহোতা নারী গ্রেফতার
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় ইলেট্রনিক্স সামগ্রীর ব্যবসায়ী রহমত আলী তালুকদারকে পিটিয়ে হত্যাকাণ্ডের মূলহোতা রুবিয়া খাতুনকে (৪০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় ধুনট থানা থেকে আদালতের মাধ্যমে তাকে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
রুবিয়া খাতুন উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত জুব্বার সেখের স্ত্রী। এর আগে শুক্রবার রাতে উপজেলার জোলাগাতী গ্রামে মাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নিহত রহমত আলী তালুকদার গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত ফোরহাদ হোসেনের ছেলে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের সামাজিক বিরোধ মিমাংসার জন্য ব্যবসায়ী রহমত আলী সালিশ বৈঠক করে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি একই গ্রামের মৃত জুব্বারের পরিবারের জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মিমাংসার বৈঠক করেছিলেন রহমত আলী। কিন্তু ওই বৈঠকে ন্যায় বিচার না পাওয়ার অভিযোগ ওঠে রুবিয়ার। এতে রহমত আলীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জুব্বারের স্ত্রী রুবিয়া ও তার পরিবারের লোকজন।
এ অবস্থায় ২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর রাত ৯টায় রহমত আলী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ির দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে রুবিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তায় পৌঁছালে রুবিয়া ও তার লোকজন রহমত আলীকে পিটিয়ে আহত করে। পরে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২টায় রহমত আলী মারা যান।
এ ঘটনায় নিহত রহমত আলীর স্ত্রী কহিনুর খাতুন বাদি হয়ে ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় রুবিয়া খাতুন ও তার ছেলে জুয়েল সেখসহ ৯ জনকে আসামি করা হয়।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ধুনট থানার এসআই হায়দার আলী বলেন, এ মামলার অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।
