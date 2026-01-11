ফসলি জমিতে পুকুর খনন, লাখ টাকা জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ফসলি জমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের দায়ে এক ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার মোবারকপুর ইউনিয়নের ফতেপুর মৌজার দানিয়ালপুর এলাকার উত্তর অংশে এ অভিযান চলে।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তৌফিক আজিজ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ফসলি জমি কেটে অবৈধভাবে পুকুর খননের অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে মো. নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তৌফিক আজিজ বলেন, কৃষিজমি সংরক্ষণে অবৈধ মাটি ও পুকুর খনন রোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে।
