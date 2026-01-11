কুড়িগ্রামে আহত অবস্থায় বিপন্ন প্রজাতির ময়ূর উদ্ধার

কুড়িগ্রামে আহত অবস্থায় বিপন্ন প্রজাতির ময়ূর উদ্ধার
কুড়িগ্রামের উলিপুরে আহত অবস্থায় একটি বিপন্ন প্রজাতির ময়ূর উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে ব্রহ্মপুত্র নদবেষ্টিত উপজেলার দেলদারগঞ্জ বাজার এলাকার সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি থেকে ময়ূরটি উদ্ধার করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসএম মেহেদী হাসান।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার দুপুরে দেলদারগঞ্জ এলাকার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি ভুট্টাক্ষেতের পাশে ময়ূরটি দেখতে পান এলাকাবাসী। পরে লোকজন ময়ূরটিকে ধরার চেষ্টা করলে একপর্যায়ে ভুট্টাক্ষেতের জালে আটকা পড়ে। পরে ওই এলাকার সাদ্দাম হোসেন ময়ূরটিকে আহত অবস্থায় ধরে এনে নিজ বাড়িতে রাখেন। ময়ূরটির ওজন প্রায় চার কেজি বলে জানায় স্থানীয়রারা।
খবর পেয়ে রোববার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ যৌথভাবে ওই এলাকায় গিয়ে ময়ূরটিকে উদ্ধার করে।
উলিপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা ফজলুল হক বলেন, উদ্ধার করা ময়ূরটির বাম পায়ে ক্ষত রয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসএম মেহেদী হাসান জানান, উদ্ধারকৃত ময়ূরটিকে পরবর্তী চিকিৎসা ও সংরক্ষণের জন্য রংপুর বন বিভাগীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।
